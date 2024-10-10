Mersin Hobi Parkı Kışa Hazırlanıyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hobi Parkı'nda mevcut yeşil ve ortak kullanım alanlarında; çim biçme, budama, yabani ot temizliği, ilaçlama, sulama ve bakım işlemlerini tamamladı. Kullanım süresi dolan veya kullanım haklarından feragat eden vatandaşların boşaltmış olduğu kulübüler, yeni sahipleri için tekrar kullanıma uygun bir hale getirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentte yaşayan vatandaşların şehir yaşamının yorucu temposundan uzaklaşarak doğada keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için Toroslar ilçesinde hayata geçirdiği Hobi Parkı'nda kış hazırlıkları başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Arpaçsakarlar Mahallesi'nde yer alan Hobi Parkı'nda Büyükşehir, ortak kullanım alanlarında rutin yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra her yaz ve kış sezonu öncesi parkın yeni sezona hazırlanmasını sağlıyor. 16 bin 600 metrekarelik alanda inşa edilen parkta Büyükşehir ekipleri, mevcut yeşil ve ortak kullanım alanlarında; çim biçme, budama, yabani ot temizliği, ilaçlama, sulama ve bakım hizmetlerini tamamladı. Kullanım süresi dolan veya kullanım haklarından feragat eden vatandaşların boşaltmış olduğu kulübüler, yeni sahipleri için tekrar kullanıma uygun bir hale getirildi.

"Kış öncesi gerekli hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz"

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda Saha Kontrol Mühendisi Zeliha Mecit, Hobi Parkı'nda ortak kullanım alanlarında yapmış oldukları bazı sabit çalışmaların bulunduğunu belirterek, "Ortak kullanım alanlarımızda bulunan yeşil alanlarda; çim biçme, budama, ilaçlama gibi bakım hizmetlerimizi tamamlıyoruz. Bunları zaten belirli aralıklarla yapıyoruz ancak bitkilerin teknik özelliklerinden dolayı kıştan önce yoğun bir budama çalışması yapıyoruz. Aynı zamanda kullanım haklarından feragat eden vatandaşlarımızın boşaltılan kulübelerini yeni vatandaşlarımıza vermeden önce gerekli temizliklerini yapıyoruz. Başta çim biçme ve budama faaliyetleri olmak üzere kıştan önce gerekli hazırlıkları tamamlamak üzereyiz" dedi.

Hobi Parkı kura çekimlerine katılan ve 6 aydır hobi bahçesini ekmeye başladığını söyleyen emekli Mehmet Aslan, "Çok güzel seviyorum. Boş zamanlarımı değerlendirmiş oluyorum. Daha önce tarlam veya tarlam bahçem yoktu. Doğada yürüyüş yapıyordum. Bu kez doğayı buraya getirdik ve burada uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.

Ektiği ürünlerinin yaz sezonuna yetiştiğini kaydeden Aslan, "Salatalık, fasulye, patlıcan, börülce, mısır bunları ektik ve güzel ürünler aldık. Kendi el emeğimiz ürünler olduğu için daha mutlu şekilde tükettik. Burada çalışan personeller çok değerli ve çok çalışkan insanlar. Bir hobi bahçesi ailesi oluşturduk burada. Güzel bir hizmet yapılmış. Herkese de tavsiye ediyorum" diye konuştu.