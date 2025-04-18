Mersin Limanı'nda Gemilere 10 Milyon Lira Ceza

Mersin Uluslararası Limanı'nda kirli ve paslı su bırakarak denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 10 milyon 100 bin lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Elektronik Gemi Denetim Sistemi'nde yapılan kontrollerde, limanda konuşlu bir gemiden denize kirli ve paslı su bırakıldığı belirlendi.

Bölgeye giden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, gemiye 10 milyon 100 bin lira ceza kesti.

Ekipler, denize bırakılan atık sudan aldıkları numuneyi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayladığı laboratuvara gönderdi.