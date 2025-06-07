Mersin Sinema Ofisi, İstanbul\'da Sektör Profesyonelleriyle Buluştu

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mersin Sinema Ofisi, İstanbul Kadıköy'de Sinematek/Sinema Evi iş birliğinde düzenlenen "Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları 4" etkinliğine katıldı. Ofis; Mersin'in sinema sektöründeki potansiyelini ve yaratıcı endüstrilerdeki yerini sektör profesyonellerine tanıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mersin Sinema Ofisi, İstanbul Kadıköy'de Sinematek/Sinema Evi iş birliğinde düzenlenen "Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları 4" etkinliğine katıldı. Sinemaseverlerle sinema sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirmek ve sektör içi erişilebilirliği artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Mersin Sinema Ofisi, sektör temsilcileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Mersin Sinema Ofisi, etkinlik kapsamında kurduğu tanıtım standıyla sinema yapımcıları, yönetmenler, senaristler, festival organizatörleri ve diğer sektör profesyonelleriyle birebir temas kurarak, Mersin'in sinema alanındaki üretim kapasitesini, sunulan yapım desteklerini ve kentte yürütülen projeleri aktardı.

Etkinlik boyunca düzenlenen paneller, söyleşiler, atölyeler ve film gösterimleri aracılığıyla film üretim sürecinden post prodüksiyona, dağıtımdan festival organizasyonlarına kadar birçok konu derinlemesine ele alındı. Mersin Sinema Ofisi'nin sunduğu bilgiler ve projeler, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Katılımcılara yapılan kapsamlı bilgilendirme ile Mersin'in yaratıcı endüstrilerdeki güçlü konumu vurgulandı. Böylece, sinema sektöründe Mersin merkezli yeni iş birlikleri için önemli bir zemin oluşturuldu.