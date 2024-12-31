Mersin Tarsus\'ta Yılbaşı Akşamı Ev Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde yılbaşı akşamı çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Yılbaşı akşamı ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'ndeki üç katlı evin son katındaki dairede yangın çıktı. O.Y.'ye ait evde çıkan yangını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölge sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını tazyikli su ile müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenen 3 kişi bölgeye çağırılan ambulansta ayakta tedavi edildi. Polis ve itfaiye görevlileri yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.