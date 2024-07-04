Mersin, UNESCO Yolunda Programı ile Tanıtılıyor

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Mersin'de, " Türkiye'nin İnci ve Öncü Şehri Mersin UNESCO Yolunda Programı"nın tanıtım toplantısı düzenlendi.

Valilik öncülüğünde Mersin Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda, Mersin'in tanıtımının yapıldığı video katılımcılar tarafından izlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, programda, Mersin'in tarihi yapılarıyla ve doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Kentte St. Paul Kuyusu ve çevresi, Korykos Antik Kenti, Alahan Manastırı ve Mamure Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığına değinen Pehlivan, UNESCO'nun kültür ve turizm bağlamında önemli olduğunu kaydetti.

Pehlivan, turizm konusunda kentte ciddi çalışmalar yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Amacımız, önce kendi içimizde farkındalık oluşturmak ve devamında da geçici listede olan varlıklarımızın, miraslarımızın kalıcı listeye dahil olmasını sağlamak. Bunu yaparken sırada bekleyen Uzuncaburç, Kanlıdivane, Anemurium Antik Kenti var. Bunların hemen arkasından bilimsel çalışmalar yaparak devamlılığını getirmek."

Mersin'in tarihi değerlerini daha fazla insana ulaştırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Pehlivan, çalışmalarla kente gelecek turist sayısında artışın olacağını kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay da Mersin'in sahip olduğu arkeolojik yerlerin dikkati çekici olduğunu ifade etti.

Kentin önemli konumda bulunduğunu dile getiren Doğanay, "Yeni eserlerle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi için hazırlıklarımız başlamıştır. Bu kapsamda kentimizin çok değerli varlıkları olan Uzuncaburç, Kanlıdivane, Anemurium Antik Kenti'nin ilk etapta bu listede yer almasını istiyoruz." diye konuştu.

Doğanay, kültür ve turizm alanında valilik öncülüğünde yapılan çalışmaların son derece önemli olduğunu vurguladı.

Programda, Mersin'in kültürel eserleri, antik kentleri ve Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan "Dünya Mirası Olma Yolunda Mersin" dergisinin tanıtımı yapıldı.