Yenişehir'de Dijital İkiz Projesi - Son Dakika
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Yenişehir'de Dijital İkiz Projesi

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Yenişehir Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğü, hayata geçirdiği “Dijital İkiz” projesi kapsamında iklimsel analizler yaparak, elde edilen veriler ışığında somut adımlar atıyor.

01.10.2024 12:56  Güncelleme: 14:13
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(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğü, hayata geçirdiği "Dijital İkiz" projesi kapsamında iklimsel analizler yaparak, elde edilen veriler ışığında somut adımlar atıyor.

Yenişehir Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, ENVI-met ve QGIS gibi teknolojileri kullanarak şehir genelinde detaylı analizler yapıyor. Bu kapsamda, kentin her köşesi inceleniyor ve sürdürülebilir şehircilik kararları alınıyor. Dijital İkiz projesi sayesinde Yenişehir'in gelecekteki iklimsel tehditlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Proje hakkında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, şu bilgileri verdi:

"Dijital İkiz, kentimizin iklimsel risklerini minimize etmek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için attığımız çok önemli bir adım. Bu projeyle, rüzgar akışından yüzey sıcaklığına kadar birçok faktörü bilimsel verilerle analiz ediyoruz. Yenişehir'i iklim değişikliği karşısında daha dirençli bir şehir haline getireceğiz. Kentimizi hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir şehir haline getirmek için durmaksızın çalışacağız."

İklimsel analizler ile kentin geleceği şekilleniyor

Belediye, proje kapsamında çeşitli bilimsel analizler gerçekleştirirken, bu analizlerle kentin daha yaşanabilir ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlıyor. Rüzgar akış analizleri, binaların ve açık alanların rüzgarla etkileşimini inceleyerek, rüzgarın olumlu etkilerinden faydalanmayı hedeflerken olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçlıyor. Bu sayede, özellikle park ve açık alanlarda vatandaşlar için serin ve ferah yaşam alanları oluşturuluyor.

Yüzey sıcaklığı analizleri ile serin çözümler üretiliyor

Yüzey sıcaklığı analizleri ise kent genelindeki asfalt, beton ve yeşil alanların sıcaklıklarını ölçerek, aşırı ısınan bölgeler tespit ediliyor. Belediye, bu verilere dayanarak aşırı sıcak alanlarda serinletici çözümler üretiyor. Yeşil alanların artırılması ve ısı emilimini azaltan malzemelerin kullanılmasıyla, vatandaşlar yaz aylarında bile serin dinlenme alanlarında vakit geçirme imkanına kavuşacak.

Termal konfor analizleri ile vatandaşlar için daha rahat alanlar

Yenişehir Belediyesi ayrıca, vatandaşların konforunu ön planda tutarak termal konfor analizleri gerçekleştiriyor. Sıcaklık, nem ve rüzgar gibi iklimsel veriler değerlendirilerek, kentsel ısı adası etkisinin azaltılması hedefleniyor. Bu analizler sonucunda, kamusal alanlarda optimum termal konfor sağlanacak ve şehirdeki yaşam kalitesi daha da artırılacak.

Kentteki yapıların gölgelenme ve görünebilirlik durumları inceleniyor

Yenişehir Belediyesi özellikle yaz aylarında aşırı sıcakların yarattığı olumsuz etkileri azaltmak amacıyla gölgelenme ve bitkilendirme çözümleri geliştiriyor. Böylece, şehirde yaşayan vatandaşlar daha serin ve sağlıklı yaşam alanlarına erişebiliyor. Güneşlenme süresi analizleri ile binaların ve yeşil alanların doğru planlanması sağlanarak enerji verimliliği artırılıyor.

Trafik güvenliğine yönelik görünebilirlik ve gölgelenme analizleri

Yenişehir Belediyesi'nin proje kapsamındaki bir diğer önemli çalışması ise görünebilirlik analizleri ile trafik güvenliğini artırmak üzerine odaklanıyor. Kritik kavşaklar ve yaya geçitlerinde yapılan analizlerle, görüş açıları incelenerek kazaların önlenmesi için güvenlik önlemleri üzerinde duruluyor. Belediyenin sahip olduğu 3 boyutlu kent modellemesi teknolojisi, bu süreçte önemli bir rol oynuyor. İlerleyen zamanlarda bu teknoloji, kaçak kat tespitinde de kullanılabilecek bir altyapı oluşturuyor.

Trafikten kaynaklanan hava kirliliği azaltılacak

Trafikten kaynaklanan hava kirliliği analizleri, şehir genelindeki trafik yoğunluğu olan bölgelerde yürütülüyor. Bu analizler sonucunda yeşil alanların artırılması ve yürüme konforunun sağlanması gibi çözümler hayata geçiriliyor. Böylece Yenişehir, daha temiz bir hava kalitesine sahip olacak. Vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamaları için hava kirliliği sorunlarına karşı çözümler geliştiriliyor.

Ağaç seçimleri ile termal konfor sağlanıyor

Ağaç seçimlerinin de önemine dikkat çeken Yenişehir Belediyesi, mekansal iklim ve ekolojik uyum analizleri ile kentin farklı noktalarında termal konforu artırmayı hedefliyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, Keçiboynuzu ağacının termal konfor açısından en uygun ağaç türlerinden biri olduğu belirlendi. Aynı şekilde sahil bölgesindeki Londra Çınarı ağaçlarının ortam sıcaklığını 4-10 derece serinlettiği tespit edildi. Bu analizler, estetik kaygıların yanı sıra şehirdeki iklimsel konforu artırmaya yönelik stratejik çözümler olarak öne çıkıyor. Yenişehir Belediyesi yeşillendirme çalışmalarında bu verileri ışığında hareket edecek.

Yenişehir Belediyesi'nden geleceğe yatırım

Dijital İkiz projesi, şehrin iklimsel tehditlere karşı daha dirençli hale gelmesini sağlıyor. İklimsel analizler ve ileri teknoloji çözümleriyle vatandaşların yaşam kalitesini artıracak bu projeler, Yenişehir'in çevresel tehditlere karşı hazırlıklı bir şehir olmasını hedefliyor. Aşırı sıcak hava dalgalarına karşı alınan önlemler, ilçeyi gelecekte daha güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent haline getiriyor. Bu ileri teknoloji projeleriyle Yenişehir Belediyesi, sadece bugünü değil geleceği de düşünerek çevre dostu şehircilik anlayışının önemli bir örneğini sergiliyor.

Yenişehir\'de Dijital İkiz Projesi
Kaynak: ANKA

Teknoloji, Yenişehir, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

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