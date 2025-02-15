Merz'den ABD'ye Seçim Çağrısı - Son Dakika
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Merz'den ABD'ye Seçim Çağrısı

CDU lideri Merz, ABD'nin Almanya'daki seçimlere karışmamasını istedi ve yalan haberlere dikkat çekti.

15.02.2025 16:46
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Almanya'da ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz, ABD'nin Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak genel seçimlere karışmamasını istedi.

Merz, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC 2025) ikinci gününde katıldığı panelde, Avrupa'da "demokrasi açığı" bulunduğunu savunan ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) lehine açıklamalar yapan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın konuşmasını, isim vermeden eleştirdi.

ABD'ye, Almanya'daki seçimlere karışmaması çağrısında bulunan Merz, "ABD'deki başkanlık ve kongre seçimlerinin sonuçlarına saygı duyuyoruz ve ABD'nin de bizim seçimlerimize aynı şekilde saygı duymasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Merz, Almanya'da demokratik kurumların öngördüğü kurallara uyduklarını belirterek, bunun yayınlar ve görüşler için de geçerli olduğunu söyledi.

Ülkede 23 Şubat'taki seçimler için yapılan anketlerde CDU/CSU'nun açık ara birinci sırada yer almasının ardından Almanya'nın bir sonraki başbakanı olması beklenen Merz, "Fikir özgürlüğü halen fikir özgürlüğüdür. Bu, açık demokratik toplumumuzun bir parçasıdır. Ancak yalan haberler, nefret söylemi ve suç teşkil eden ifadeler, belirli yasal kurallara ve düzenlemelere tabidir. Bağımsız mahkemeler tarafından da denetlenir." dedi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'na da değinen Merz, Avrupa'daki müttefiklerle mutabık kalındığında, Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri sağlama konusunda hazır olduklarını belirtti.

Merz, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya seyir füzeleri sağladığını hatırlatarak, "Bunu nasıl yapabileceğimiz ve nasıl organize edebileceğimiz konusunda ortak bir pozisyon için çaba göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, MSC 2025'te dün yaptığı konuşmada, Avrupa hükümetlerini "göç konusunda seçmenlerin endişelerini görmezden gelmek, ifade özgürlüğü ve siyasi muhaliflere yönelik sansürleri" nedeniyle eleştirmişti.

Avrupalıları demokrasiye yönelik tehdit konusunda alışılmadık sertlikte uyaran Vance, Almanya'da siyasilerin AfD ile aralarına mesafe koyma tartışmalarına dolaylı atıfta bulunarak, "Güvenlik duvarlarına yer yok." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Demokrasi, Politika, Almanya, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

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