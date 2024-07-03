Merzifon'da LGS değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Merzifon'da LGS değerlendirme toplantısı yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, toplantıda sınavların öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Yozgat, öğrencilerin eğitimlerine olan katkıları ve kendilerini sürekli geliştirme çabalarıyla başarılı olacaklarını vurguladı. Toplantıya, milli eğitim şube müdürleri ile okul müdürleri katıldı.

03.07.2024 15:25
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, sınavların öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Başarının öğrencilerin eğitimlerine olan katkıları ve kendilerini sürekli geliştirme çabalarıyla elde edileceğini dile getiren Yozgat, şunları söyledi:

"Her öğrencimizin bu süreçte gösterdiği gayret ve azim bizler için büyük gurur kaynağıdır. Sınav sonuçlarıyla ilgili her bir öğrencimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirdiğimize inanıyoruz. Elbette her sınavda olduğu gibi bazı öğrencilerimizin istedikleri sonuçları elde edemedikleri durumlar olabilir. Ancak unutmayalım ki sınavlar hayatın tek ölçütü değildir. Bu süreçte önemli olan sadece sonuçlar değil öğrencilerimizin bu süreçten neler öğrendikleri ve nasıl ilerledikleridir. Tüm öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize öğrencilerimizin bu önemli sınav sürecinde onlara gösterdiğiniz ilgi, destek ve öz verili çalışmalarınız için teşekkür ederim."

Yozgat, öğrencilerin hem akademik başarılarını geliştirmeleri hem de kişisel olarak kendilerini keşfetmeleri için gereken desteği sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, milli eğitim şube müdürleri ile okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Merzifon'da LGS değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

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