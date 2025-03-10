Meşal: Filistin halkı topraklarını yönetecek - Son Dakika
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Meşal: Filistin halkı topraklarını yönetecek

Hamas lideri Meşal, Filistin'in bağımsızlığını ve ulusal birliği vurguladı, hiçbir dış müdahaleye karşı çıktı.

10.03.2025 04:16
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Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Filistin halkının kendi topraklarını yönetme hakkına sahip olduğunu, İsrail işgali sürdükçe Filistinlilerin silah bırakmayacağını ve kendilerine dışarıdan herhangi bir siyasi sistemin dayatılamayacağını belirtti.

Hamas, Telegram hesabından, Meşal'in, Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail ile yapılan esir takası anlaşması ve ateşkes kapsamında serbest bırakılan ve sürgüne gönderilen Filistinli mahkumlar için düzenlenen onurlandırma töreninde yaptığı konuşmanın görüntüsünü yayınladı.

Meşal, törende yaptığı konuşmada, "Gazze yalnızca halkına aittir, ne Gazze ne de Batı Şeria halkı vatanlarını başka bir yerle değiştirir." dedi.

Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarına sıkı sıkıya bağlı kalacaklarını vurgulayan Meşal, "Filistin'in Filistin'den başka alternatifi yoktur. Arap ve İslam ülkelerine duyduğumuz saygı baki olmakla birlikte, vatanımızın yerini hiçbir şey tutamaz." diye konuştu.

Filistin'in yalnızca halkı tarafından yönetileceğine ve hiçbir dış siyasi sistemin dayatılamayacağına dikkati çeken Meşal, işgal altındaki bir halkın silahsızlandırılmasının söz konusu olamayacağını söyledi.

Birlik vurgusu

Meşal, Filistin'in karşı karşıya olduğu zorluklara karşı ulusal birliğin önemine işaret ederek, Arap dünyasını Filistin halkının yanında durmaya çağırdı.

Gazze'nin büyük bir komployla karşı karşıya olduğunu ve aç bırakılarak halkın göçe zorlanmaya çalışıldığını vurgulayan Meşal, "Gazze'nin geleceği, yönetimi, silahları ve direnişin gücü tehdit altında." şeklinde konuştu.

Meşal, Arap Birliği'nin Filistinlilerin göç ettirilmesini reddeden kararlarını takdir ettiğini dile getirerek, tehdidin artık sadece Gazze ve Batı Şeria ile sınırlı kalmadığının, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri de kapsadığının ve liderlerin bu tehdidi hissetmeye başladığının altını çizdi.

Bazı dünya ve bölge liderlerinin Filistinlileri başka ülkelere göç ettirme planları yaptığına değinen Meşal, "Ümmet bu tehdidi hissetti ancak bu yeterli değil. Daha ileri adımlar atılmalı." ifadelerini kullandı.

Meşal, vatanlarını geri almanın, esirleri özgürleştirmenin ve bağımsızlığa ulaşmanın yolunun "cihattan geçtiğini" kaydederek, "Ümmetin liderlerine ve Mısır'a şunu söylüyoruz: Eğer 6 Ekim (1973 Savaşı) olmasaydı, Sina'yı geri alamazlardı. 7 Ekim olmadan da Filistin'i geri alamayız." dedi.

Kaynak: AA

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