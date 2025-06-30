Mescid-i Aksa'da Provokatif Düğün Kutlaması

İsrail yönetimi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda "düğün kutlaması" yapmasına izin verdi.

Kudüs Valiliği yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın bir düğün salonuna dönüştürülmesinin, hem mekanın kutsiyetine yönelik ağır bir ihlal hem Müslümanların duygularını açıkça hedef alan bir "provokasyon" olduğunu belirtti.

Valilik, bu uygulamaların Mescid-i Aksa'nın İslami kimliğini silmeye yönelik sistematik bir planın parçası olduğunu, İsrail'in bu kutsal mekanda fiili bir egemenlik kurma amacını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

İsrail'in bu tür uygulamalarının, uluslararası hukuka ve UNESCO kararlarına aykırı olduğu hatırlatılan açıklamada, Aksa'nın yalnızca Müslümanlara ait bir İslam mirası olduğu vurgulandı.

Kudüs Valiliği, Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısında bulunarak işgal altındaki Doğu Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarının korunması için uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini kaydetti.