Mesleki Gelişim İçin Protokol İmzalandı

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Sinop'un Türkeli ilçesinde öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı arasında imzalanan protokole göre, meslek lisesi öğrencileri çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren ustalarla buluşturulacak.

"Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz Projesi" ile öğrencilerin ustalarla çalışarak pratik deneyim kazanmaları hedefliyor.