Meşru Direnme Hakkı Paneli Düzenleniyor

(ANKARA) - Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı (TİHAK), "Meşru Direnme Hakkı: Tarihsel, Hukuksal, Ekonomik, Toplumsal Boyutları" isimli panel ve forum düzenleyecek.

TİHAK tarafından 15 Mart'ta saat 12.00'de gerçekleştirilecek etkinlik, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak.

Prof. Dr. Korkut Boratav'ın onur konuğu olarak yer alacağı etkinlikte Prof. Dr. Ahmet Saltık, Avukat Salim Şen, Avukat M. Aybars Akdoğan, gazeteci Ceren Bayar, Prof. Dr. Aziz Konukman ile Doç. Dr. Fatih Yaşlı bulunacak. Oturum yöneticiliğini Dr. Öğretim Üyesi Abbas Kılıç üstlenecek.

Kurumun panele ilişkin duyurusunda "Anayasanın askıya alındığı, ekonomik bağımsızlığın siyasal bağımsızlıkla birlikte yitirildiği, ulusun bütünlüğünün bile yakın ve ciddi tehlikeye sokulduğu günümüzde; 'Meşru Direnme Hakkı - Tarihsel, Hukuksal, Ekonomik, Toplumsal Boyutları' konulu bir panel ve forum düzenleme gereği duyduk" denildi.