Mestanlı'da Kadir Gecesi İftarı

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Momçilgrad (Mestanlı) şehrinde, Kadir Gecesi dolayısıyla 3 bin kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Mestanlı Belediyesinin ev sahipliğinde, Bursa merkezli Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği ile Mestanlı'nın onursal hemşehrisi iş adamı Fuat Güven'in desteğiyle düzenlenen iftarda Müslümanlar ve Hristiyanlar aynı sofrayı paylaştı.

Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, burada yaptığı konuşmada, 2012'den bu yana geleneksel hale gelen etkinliğin 13'üncü kez düzenlendiğini söyledi.

Kazım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu güzel geleneğimiz hep böyle sürdürülecek." dedi.

Mestanlı'da ister Müslüman, ister Hristiyan olsun, tüm bayramların beraber kutlandığına işaret eden Kazım, "Bayramlar paylaşıldıkça güzel olur. Ramazanın özünde saygı, sevgi ve paylaşım var." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet de Müslümanlar açısından Kadir Gecesi'nin ayrı bir önem taşıdığını belirterek Ramazanda Bulgaristan'daki en kalabalık iftarlardan birinin verildiği Mestanlı'da, paylaşmanın mutluluğunun yaşandığını söyledi.

Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen, Mestanlı ve çevre bölgelerden 3 bin kadar kişinin katıldığı programda, çocuklar şiir okudu.