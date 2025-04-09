Meta'dan 16 Yaş Altına Canlı Yayın Kısıtlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meta'dan 16 Yaş Altına Canlı Yayın Kısıtlaması

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Meta'nın 16 yaş altı için canlı yayın kısıtlamasını memnuniyetle karşıladı.

09.04.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amerikan teknoloji şirketi Meta'nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamaması kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Karar, Bakanlık olarak yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikalarımızın küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meta'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kararı alıntılayarak değerlendirmede bulundu.

AK Parti hükümetleri olarak, çocukların ve gençlerin dijital mecralarda güvenliğini sağlamanın en öncelikli konularından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, titizlikle çalıştıkları "sosyal medya yaş kısıtlaması taslağı"na paralel olarak, Meta'nın söz konusu kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Uraloğlu, "Bu karar, Bakanlık olarak yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikalarımızın küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli." ifadelerini kullandı.

Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamamasının ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılmasının, çevrim içi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlar olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çocuklarımızın dijital alanda güçlü, özgür ama aynı zamanda güvenli bir şekilde var olabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ulusal düzeyde koruyucu dijital politikalar üretmeye ve küresel teknoloji devleriyle işbirliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Bu alandaki kararlılığımız sayesinde sadece Türkiye'de değil, dünyada da standartları belirleyen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Ebeveyn izni gerekecek

Meta, Instagram platformundaki "Teen Accounts"a (Genç Hesapları) ilişkin yenilikleri duyurmuştu.

Kuruluştan yapılan açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı belirtilmişti.

Ayrıca, "Teen Accounts" özelliğinin Facebook ve Messenger'a da genişletileceği kaydedildi.

Yeniliklerin birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da deneneceği bilgisi de verildi.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Instagram, Teknoloji, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meta'dan 16 Yaş Altına Canlı Yayın Kısıtlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına Milli futbolcumuzun oynayacağı dev maç şifresiz kanalda Herkes ekran başına! Milli futbolcumuzun oynayacağı dev maç şifresiz kanalda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Yine derbi oynanabilir 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor Yine derbi oynanabilir! 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor
i Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı i Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Havalimanlarında yeni rekor kırıldı Havalimanlarında yeni rekor kırıldı
Tavuk dürüm yedi, geceleri uyuyamaz hale geldi Tavuk dürüm yedi, geceleri uyuyamaz hale geldi
İran’da maden kazası: 7 madenci hayatını kaybetti İran'da maden kazası: 7 madenci hayatını kaybetti
ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Özgür Özel’in seçildiği kongrenin iptali için YSK’ya itiraz Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz
Trump’ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı
ABD’den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız

08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
07:44 Özgür Özel’in seçildiği kongrenin iptali için YSK’ya itiraz Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz
07:35 Trump’ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı
07:21 ABD’den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız
06:16 Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 98’e yükseldi Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 98'e yükseldi
14:21 Hasta annesini boğarak öldürmeye çalışan kadın tutuklandı Hasta annesini boğarak öldürmeye çalışan kadın tutuklandı
14:16 İran’da maden kazası: 7 madenci hayatını kaybetti İran'da maden kazası: 7 madenci hayatını kaybetti
14:12 Tavuk dürüm yedi, geceleri uyuyamaz hale geldi Tavuk dürüm yedi, geceleri uyuyamaz hale geldi
14:11 Havalimanlarında yeni rekor kırıldı Havalimanlarında yeni rekor kırıldı
14:09 i Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı i Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı
14:02 Yine derbi oynanabilir 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor Yine derbi oynanabilir! 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
13:56 Herkes ekran başına Milli futbolcumuzun oynayacağı dev maç şifresiz kanalda Herkes ekran başına! Milli futbolcumuzun oynayacağı dev maç şifresiz kanalda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 10:01:39. #7.12#
SON DAKİKA: Meta'dan 16 Yaş Altına Canlı Yayın Kısıtlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement