Mete Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Mete Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor

Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın sanıkları yargılanmaya devam ediyor. 22 yıl hapis cezası talep ediliyor.

15.05.2025 13:32
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Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 12 kişinin hayatını kaybettiği Mete Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar Mete ve Tuğran ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, dosya kapsamında toplanan tüm deliller ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden gelen bilirkişi raporu dikkate alınarak sanıklar müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık Atilla Tuğran, savunmasında suçlamaları reddederek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Önceki celselerde de beyan ettiğim gibi binayı yaparken kurallara uygun bir şekilde hareket ettik. 1975 yılında yürürlükte olan deprem yönetmeliğini dikkate aldık. Bilirkişi raporundaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden dava dosyasına gelen bilirkişi raporu eksiktir. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer sanık Muzaffer Mete de suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatini istedi.

Sanık avukatları ise apartmana sonradan yapılan doğal gaz bağlantısının bina statiğine zarar verip vermediğinin mahkeme tarafından araştırılması ve binadan alınan demir numuneleri üzerinde yıpranma payını gösterir ek bir rapor alınması gerektiğini belirterek, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Müşteki avukatları da dosyaya gelen yeni bilirkişi raporu dikkate alınarak sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını, savcılığın bu yönde mütalaasını değiştirmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, gelinen aşama itibarıyla dosyaya bir yenilik katmayacağı anlaşıldığından sanık avukatlarının ek rapor alınması yönündeki taleplerinin reddine, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat 2023'te, müteahhidi Muzaffer Mete ise 17 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Tuğran ve Mete, 26 Temmuz 2023'teki ilk duruşmada "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti. 17 Mart'ta, davanın dosyasına eklenen, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 7 akademisyenin hazırladığı 56 sayfalık yeni bilirkişi raporunda binanın inşasında yönetmeliğe aykırı imalat yapıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mete Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

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