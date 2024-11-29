Metehan Baltacı: Hedefimiz Final

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Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi

Metehan Baltacı, maçın ardından yaptığı açıklamada "3 puan alamadığımız için üzgünüz ancak ilk yarıya kıyasla ikinci yarıda daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Net fırsatlarımız vardı. Üzgünüz ama yolun sonuna kadar devam edeceğiz. Hedefimiz olan finale kadar emin adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

Savunma organizasyonlarına ilişkin soruya Baltacı, "Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ufak tefek hatalar futbolun içinde olan şeyler. Hocamız bir sistem oturttu. Takımda çok önemli ve kaliteli oyuncular var. Maç maç değişiyor, rakibe göre farklı şeyler deniyoruz. Bazen dinlenme süremiz az oluyor ama sonuçlara baktığımızda hem ligde hem Avrupa'da istediğimiz noktadayız." yanıtını verdi.

Forma şansı bulduğu için mutlu olduğunu dile getiren genç oyuncu, "Daha çok oynamak istiyorum. Hocam ikinci yarıda bana güvendi. Ben de elimden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalıştım. Takımda herkes bu formayı giydiği anda en iyisini vermek istiyor ve vermeli. Çünkü burası Galatasaray Kulübü, burada kimse vazgeçilmez değil." ifadelerini kullandı.