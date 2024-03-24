Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı etkilenecek - Son Dakika
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Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı etkilenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısı için fırtına uyarısında bulundu. Yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Fırtına nedeniyle oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

24.03.2024 13:43
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısı için fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun batısında, güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Hızı saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı etkilenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı etkilenecek - Son Dakika
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