Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı etkilenecek

Kayseri'de 476,62 gram uyuşturucu ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, farklı çeşit ve miktarlarda toplamda 476,62 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda 14 şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.