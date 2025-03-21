Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Balıkesir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma, iç kesimlerde sis ve pus olayı beklendiğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Öte yandan, rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, çığ, buzlanma ve zirai don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 8, en düşük -5; İstanbul'da en yüksek 11, en düşük 4; İzmir'de en yüksek 16, en düşük 5 derece olacak.