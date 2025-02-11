Meteoroloji'den Yağış Uyarısı

Güncel

(ANKARA) - Meteoroloji, bugün Balıkesir, Giresun, Kırklareli, Tekirdağ, Kilis, Mardin, Amasya, Kayseri, Samsun, Yozgat, Tokat ve Sivas'ta yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Balıkesir ve Giresun çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Kilis ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken, yağışların Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MGM, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu kaydetti. Öte yandan, rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve buzlanma olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 3, en düşük -1; İstanbul'da en yüksek 5, en düşük 2; İzmir'de en yüksek 10, en düşük 3 derece olacak.