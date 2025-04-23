Metro İstanbul Açıklama Yaptı

(ANKARA) – Metro İstanbul, Marmara Denizi açıklarında yaşanan depremlerin ardından, "Metro İstanbul işletmesi altında olan metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmemektedir" açıklamasını yaptı.

Metro İstanbul, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Metro İstanbul işletmesi altında olan, metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmediğini açıkladı.

Metro İstanbul'un paylaşımı şöyle:

"İstanbul'da yaşanan depremler sonrasında güvenlik protokollerine uygun olarak hatlarımızda gerekli kontroller yapılmıştır. Metro İstanbul işletmesi altında olan metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmemektedir. Viyadük, köprü gibi noktalarda teknik ekiplerimiz tarafından kontroller yapılmış olup herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Teleferiklerimiz ve istasyonlarımızdaki asansörler tedbir amaçlı, geçici bir süre yolcu kullanımına kapatılmıştır. Kapatılan ekipmanlar kontrollerin ardından kademeli olarak devreye alınmaktadır."