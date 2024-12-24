Mevlevi Ayin-i Şerifi İstanbul'da İcra Edildi

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İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından Hz. Mevlana'nın 751. vuslat yılı ve Zekai Dede'nin doğumunun 200. yılında "Isfahan Mevlevi Ayin-i Şerifi" icra edildi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda seyirciyle buluşan Ayin-i Şerif, postnişin Nezih Çetin riyasetinde gerçekleştirildi.

Hz. Mevlana'nın 751. vuslat yılı ve Zekai Dede'nin doğumunun 200. yılı dolayısıyla icra edilen "Isfahan Mevlevi Ayin-i Şerifi"n sanat yönetmenliğini İhsan Özer, etkinlik yönetmenliğini ise Bahri Güngördü üstlendi.

Musiki sahalarında bestelediği pek çok eserle Türk musikisi bestekarları arasında önemli bir yer edinen Zekai Dede, Hamamizade İsmail Dede Efendi'den sonra 19. yüzyılın en büyük bestekarı kabul ediliyor.

Pek çok öğrenci yetiştiren Zekai Dede'nin klasik repertuvarı bugüne aktarmadaki başarılı rolü nedeniyle, müzik tarihinde önemli yeri bulunuyor.