AK Parti'nin Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, projelerini anlattı - Son Dakika
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AK Parti'nin Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, projelerini anlattı

AK Parti\'nin Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, projelerini anlattı

AK Parti'nin Kağıthane Belediye Başkan adayı Mevlüt Öztekin, başkanlık sürecindeki icraatları ve gelecek dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projeleri anlattı. Öztekin, 53 projeyi hayata geçireceğini ve Kağıthane'yi daha yeşil bir şehir haline getireceklerini belirtti.

10.03.2024 12:17  Güncelleme: 12:42
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AK Parti'nin Kağıthane Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan Mevlüt Öztekin, başkanlık sürecindeki icraatları ile yeniden seçilmesi durumunda gerçekleştirmeyi planladığı projelerini anlattı.

Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde düzenlenen programda Öztekin, başkanlığı döneminde ilçenin çehresini değiştiren hizmetlere imza attıklarını söyledi.

Vatandaşlara 53 projeyi hayata geçireceğinin sözünü verdiğini hatırlatan Öztekin, "Beş yılda 100'ün üzerinde projeyi hayata geçirerek verdiğimiz sözlerin iki katını tuttuk. Şimdi projelerimize yenilerini eklemek üzere Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle yeniden göreve talibiz. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Kurum ile el ele verecek hem Kağıthane'mize yeni eserler kazandıracak hem de İstanbul'u özlediği hizmetlere yeniden kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Öztekin, yeniden başkan seçilmesi durumunda 2024-2029 döneminde dirençli şehirleşme, ulaşım, teknoloji, çevre, tarih-turizm, yaşam alanları, kültür-sanat, sosyal belediyecilik ve sağlık-spor başlıklarında hazırladığı projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.

Kağıthane'yi Türkiye Yüzyılı'na hazırladıklarını belirten Öztekin, otopark kapasitesini yüzde 75 artırdıklarını, gelecek dönemde de katlı ve açık otoparklarla kapasite artırmaya devam edeceklerini söyledi.

"Bu dönem sonunda 150 bin ağaç toprakla buluşmuş oldu"

Daha yeşil bir Kağıthane hedeflediklerini vurgulayan Öztekin, şöyle devam etti:

"80 bin ağacımız vardı biz gelmeden önce. Bu dönem sonunda Kağıthane'de 150 bin ağaç toprakla buluşmuş oldu. Herkesin dikili ağacı olsun diyoruz. Can Dostlar Pati Parkı, millet bahçeleri çalışmaları yapıyoruz. Sadece bu dönem 350 bin metrekare yeşil alan üretmiş olduk. Hem dönüşümden hem yeni alanlardan bu kadar alanı Kağıthane'mize armağan ettik. İlçenin yeşil alan oranında devrim niteliğinde bir projeye imza atacağız. Kağıthane'mizde bu dönem Kağıthane Tabiat Parkı'nı kazandırıyoruz. Kağıthane'mize hayırlı olsun. 1 metrekare boş alan yokken, bu dönem 350 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Yeni dönem projeksiyonunda inşallah 4 milyon metrekare yeşil alanı Kağıthane'ye kazandırıyoruz. Çok büyük bir alan. Kağıthane Tabiat Parkı'yla ilçemize, şehrimize güzellik katacağız."

Başkan Öztekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceklerin sınav ücretlerini karşılamaya ve öğrencilerin ders çalışma alanlarını artırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Programda projelerin ardından Öztekin, Kağıthane'de Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyesi adaylarını tanıttı.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti İstanbul milletvekilleri Halit Yerebakan, İsmail Emrah Karayel ve Büşra Paker, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, MHP Kağıthane İlçe Başkanı Şafak Taştemir, BBP Kağıthane İlçe Başkanı Cengizhan Topçu da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'nin Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, projelerini anlattı - Son Dakika

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