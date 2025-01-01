Mezitli Belediyesi Yılbaşı Pazarı ile 2025'e Coşkuyla Girdi - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi Yılbaşı Pazarı ile 2025'e Coşkuyla Girdi

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Mezitli Belediyesi, Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde düzenlediği Yılbaşı Pazarı etkinlikleri ile vatandaşlara yeni yıl coşkusunu yaşattı. Dört gün süren etkinliklerde dans gösterileri, konserler ve çocuk aktiviteleriyle dolu bir program sunuldu.

01.01.2025 17:25  Güncelleme: 22:38
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(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, 2025 yılına güzel bir başlangıç yapmak isteyen vatandaşlar için Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde Yılbaşı Pazarı etkinlikleri düzenledi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in katılımıyla dört gün boyunca süren etkinlikler, vatandaşlara yeni yıl coşkusunu yaşattı.

Mezitli'de Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde kurulan Yılbaşı Pazarı, hediyelik eşya ve lezzet dolu stantlarıyla vatandaşların ilgisini çekti. Etkinlik süresince zumba, salsa, bachata gibi enerjik dans gösterileri, DJ performansları, konserler ve çocuklara özel yüz boyama etkinlikleri düzenlendi. İlk gün sahne alan Batuhan Şeraplı, dinleyicilere coşkulu anlar yaşatırken, 31 Aralık gecesi gerçekleştirilen Ayçin Asan konseriyle yılbaşı heyecanı zirveye ulaştı.

Vatandaşlar, Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde düzenlenen etkinlikten duydukları mutluluğu dile getirdi. Etkinliğe ailesiyle katılan bir vatandaş, "Bu kadar güzel bir ortamda yeni yılı karşılamak bizim için çok özel oldu. Dans gösterilerinden konserlere kadar her şey harikaydı. Çocuklarımız da çok eğlendi. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir diğer katılımcı ise "Antik bir kentte yılbaşı pazarı ve konserler düzenlenmesi gerçekten çok anlamlı. Manzara eşliğinde dans gösterilerini izlemek ve bu atmosferde yeni yılı karşılamak unutulmaz bir deneyimdi. Böyle organizasyonların daha sık yapılmasını isteriz" diye konuştu.

Yılbaşı coşkusunu vatandaşlarla paylaşan Başkan Tuncer, "Yeni yılı, Mezitlimize yakışır bir şekilde karşıladık. Her yaştan hemşehrimizin yüzündeki gülümsemeyi görmek, burayı daha da anlamlı kıldı. Katılan herkese teşekkür ediyorum, 2025 yılı hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan gelen yoğun talep dolayısıyla yılbaşı pazarı etkinlikleri, 3 Ocak Cuma gününe kadar uzatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi Yılbaşı Pazarı ile 2025'e Coşkuyla Girdi - Son Dakika

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