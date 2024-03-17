MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona sol kolu askıda geldiği kurultayın açılışını Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı.
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda delegeler ve partililer salonu doldurdu. Salona saat 10.10 sıralarında sol kolu askılı halde gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilileri selamladı. Bahçeli'nin kolunun askıda olmasına ilişkin MHP'nin sosyal medya hesabından, "Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamdolsun hazır. Kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun." paylaşımı yapıldı.
Kurultayın açılışını, MHP Genel Beşkanı Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Yalçın açılışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurultaya gönderdiği kutlama mesajını okudu. Erdoğan mesajında Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüdüklerini ifade ederek, " Türkiye Yüzyılı'nın inşası için içeride ve dışarıda beraberce zorlu bir mücadele yürütüyoruz. Allah'ın izni, milletimizin desteği, MHP'yi var eden ve yaşatan ülkü devlerinin katkısıyla Türkiye Yüzyılı bayrağını dünyanın burcuna dikeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kurultaya AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz da izledi.
Devlet Bahçeli, tek aday olarak girdiği kurultayda konuşma yapıyor.
Kurultayda Genel Başkan'ın yanı sıra 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulunun (MDK) seçileceği kurultayın ardından MYK içinden 15 üyenin yer aldığı Başkanlık Divanı oluşturulacak.
Kurultayda ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de seçilecek.
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