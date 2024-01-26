MHP, 31 Mart seçimleri için 55 adayını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için Afyonkarahisar, Aksaray, Tekirdağ, Bolu ve Gümüşhane'nin ilçe ve beldelerinde adaylıkları kesinleşen 55 kişilik aday listesini açıkladı.

Durmaz'ın yazılı açıklamasına göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart seçimlerinde 10. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir ilçe, 53 belde belediye başkan adayı belirlendi.

Tekirdağ'ın Murat ve Saray ilçeleri ile Afyonkarahisar Aksaray, Bolu ve Gümüşhane'nin toplam 53 beldesinin adayının açıklandığı belirtildi.