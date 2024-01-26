MHP 55 Seçim Çevresinde Daha Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

MHP, 2'si ilçe, 53'ü belde olmak üzere toplam 55 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, bugün partisinin 2 ilçe ve 53 belde olmak üzere toplam 55 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını belirlediğini açıkladı.
MHP'nin 55 seçim çevresinde açıkladığı yeni adaylar şöyle:
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BÜYÜKŞEHİR
İLÇE
?
BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
1
TEKİRDAĞ
MURATLI
?
İMDAT ALTINTAŞ
2
TEKİRDAĞ
SARAY
?
MÜMİN BULUŞ
?
İL
İLÇE
BELDE
BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
3
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
BEYYAZI
ASIM ALTINTAŞ
4
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
ÇAYIRBAĞ
RAŞİT KOÇAK
5
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
ÇIKRIK
İBRAHİM ÇETİNAKTI
6
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
DEĞİRMENAYVALI
AHMET KIZILKAYA
7
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
ERKMEN
MUSTAFA AKALIN
8
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
FETHİBEY
MUSTAFA ÖZDEMİR
9
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
GEBECELER
MEDET SUNA
10
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
IŞIKLAR
EROL ÖZAĞIL
11
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
KOCATEPE
MUSTAFA ÇINGIRAK
12
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
NURİBEY
ABDULLAH ÇAKMAK
13
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
SALAR
GAZİ AVŞAR
14
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
SUSUZ
İBRAHİM IŞILAK
15
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
SÜLÜMENLİ
HÜSEYİN VAROL
16
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
SÜLÜN
ŞÜKRÜ BACAK
17
AFYONKARAHİSAR
BOLVADİN
DİŞLİ
AHMET MERT
18
AFYONKARAHİSAR
BOLVADİN
ÖZBURUN
BÜNYAMİN ÖZDEMİR
19
AFYONKARAHİSAR
ÇAY
KARACAÖREN
MUHTEREM ALGÜL
20
AFYONKARAHİSAR
ÇAY
PAZARAĞAÇ
YASİN ŞAHİN
21
AFYONKARAHİSAR
ÇOBANLAR
KOCAÖZ
HALİL YAKUP DEMET
22
AFYONKARAHİSAR
DİNAR
HAYDARLI
KADİR ÖCEL
23
AFYONKARAHİSAR
DİNAR
TATARLI
MUSA KAYER
24
AFYONKARAHİSAR
EMİRDAĞ
DAVULGA
SALİH GÜNDOĞAN
25
AFYONKARAHİSAR
EMİRDAĞ
GÖMÜ
RAMAZAN ERYILMAZ
26
AFYONKARAHİSAR
İHSANİYE
DÖĞER
MEHMET DEMİREL
27
AFYONKARAHİSAR
İHSANİYE
GAZLIGÖL
ALİ KIRKPINAR
28
AFYONKARAHİSAR
İHSANİYE
KAYIHAN
ÖMER ŞAHİN
29
AFYONKARAHİSAR
İHSANİYE
YAYLABAĞI
SEYDİ AHMET SİVRİTEPE
30
AFYONKARAHİSAR
İSCEHİSAR
SEYDİLER
H. HÜSEYİN TOKDEMİR
31
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
AHMETPAŞA
EYÜP YAKAN
32
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
AKÖREN
CAFER CANDAN
33
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
DÜZAĞAÇ
SELÇUK ÇETİNKAYA
34
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
GÜNEY
ZAFER BERİM
35
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
KILIÇARSLAN
HALİL ÇELEBİ
36
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
KIRKA
BEKİR UYKAN
37
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
SERBAN
ŞAHABETTİN ÇAKIR
38
AFYONKARAHİSAR
SULTANDAĞI
DEREÇİNE
BAKİ KARAYEL
39
AFYONKARAHİSAR
SULTANDAĞI
YEŞİLÇİFTLİK
ÖZKAN ALKIN
40
AKSARAY
MERKEZ
BAĞLIKAYA
DURSUN ESER
41
AKSARAY
MERKEZ
TOPAKKAYA
HARUN OFLAZ
42
AKSARAY
MERKEZ
HELVADERE
ARİF BELLİKLİ
43
AKSARAY
ESKİL
EŞMEKAYA
İSMAİL HAKKI GÜNEŞ
44
AKSARAY
GÜLAĞAÇ
DEMİRCİ
NECİP TAL
45
AKSARAY
GÜLAĞAÇ
GÜLPINAR
ERSOY KARA
46
AKSARAY
GÜLAĞAÇ
SARATLI
BAYRAM ÖZKAN
47
AKSARAY
GÜZELYURT
IHLARA
YUNUS AKAR
48
AKSARAY
GÜZELYURT
SELİME
TURGUT YAYATAN
49
BOLU
MERKEZ
KARACASU
İRFAN DÜLGER
50
BOLU
MENGEN
GÖKÇESU
İSMAİL BATAK
51
BOLU
MUDURNU
TAŞKESTİ
SAİM ÇEVİK
52
GÜMÜŞHANE
KELKİT
ÖBEKTAŞ
EMSAL DEMİR
53
GÜMÜŞHANE
KELKİT
DEREDOLU
ÖKKEŞ ALKAN
54
GÜMÜŞHANE
KELKİT
ÜNLÜPINAR
FİKRİ ÖZER
55
GÜMÜŞHANE
KELKİT
GÜMÜŞGÖZE
CEMAL AYDIN
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