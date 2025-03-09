MHP Adana İl Başkanı İftar Programında Buluştu

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.
Partiden yapılan açıklamaya göre Kanlı, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Sofralarımıza bereket, gönüllerimize merhamet" temasıyla düzenlenen iftar programına katıldı.
Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda dua okundu, çocuklara hediye dağıtıldı.
Kanlı, programa ev sahipliği yapan Vakıflar Bölge Müdür Vekili Metin Evsen'e ve yönetimine teşekkür etti.
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