MHP Bayat ilçe teşkilatı, MHP Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Vahit Kayrıcı\'yı ziyaret etti

MHP Bayat ilçe teşkilatı, MHP Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı'yı ziyaret etti.
MHP Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarette, Bayat MHP Belediye Meclis Üyeleri Hasan Çakar, Ahmet Dinç, Emrah Şahin, Yaşar Sarıkaya ve Murat Aslanbaş, Kayrıcı'yı tebrik ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
Kayrıcı da ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.
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