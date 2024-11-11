MHP'den Ağaçlandırma Gününde Fidan Dikimi - Son Dakika
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MHP'den Ağaçlandırma Gününde Fidan Dikimi

MHP Genel Merkezi önünde 'Biz Kardeşiz Ağaçları' fidanları dikildi, Bahçeli'den açıklamalar.

11.11.2024 17:48
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MHP Genel Merkezi önüne, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla göknar, sedir ve mavi ladin fidanı dikildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz Kardeşiz Ağaçları" ismi verilen fidanların dikilmesinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ülkü Ocakları'nın tüm şubelerini çınar fidanı dikmeleri konusunda görevlendirdiklerini söyledi.

MHP Genel Merkezi olarak da çam fidanı dikmeyi planladıklarını bildiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çam ağacı malumunuz göknar, sedir ve ladinden oluşuyor. Böylelikle burada kaynaşmayı temsil eden çam kavramı etrafında birliği, beraberliği temsil eden bir anlayış yaratsın diye bu düşünülmüştür. Bugün de adını 'Biz Kardeşiz Ağaçları' olarak nitelendirdik. Toplumu oluşturan her unsurdaki insanımız kardeşimizdir, ormanlarımızdaki ağaçlarımız da ormanlarımızın kardeşidir. Dolayısıyla Türkiye bir vatandır."

Fidanların, yasama, yürütme ve yargıyı temsil ettiğini de belirten Bahçeli, "Toplum hayatında devlet sistemimize baktığınızda bir tanesi yürütme, bir diğeri Meclis, bir tanesi de bağımsız yargıdır. Dolayısıyla eğer göknar Cumhurbaşkanlığı sistemi ise yasamayı mavi ladin, bağımsız yargıyı sedir olarak nitelendirebilirsiniz. Bu da devlet yapımıza uygun bir yaklaşımdır." diye konuştu.

MHP'den açıklama

Öte yandan, MHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Bahçeli'nin talimatı üzerine, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Genel Merkez önüne "Biz Kardeşiz Ağaçları" dikildiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'ni kucaklayan anlayışı ifade ettiği, fidanlardan göknarın yürütmeyi, sedirin yargıyı, ladinin ise yasamayı tanımladığı bildirildi.

Fidanların üçgen bir hat üzerinde birbirine eşit uzaklıkta dikildiği belirtilen açıklamada, bunun, eşit hak ve hürriyete sahip milletin huzur içinde yaşamasını temsil ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'den Ağaçlandırma Gününde Fidan Dikimi - Son Dakika

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