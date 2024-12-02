MHP'den Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika
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MHP'den Engelliler Günü Mesajı

MHP\'den Engelliler Günü Mesajı

MHP Adana İl Başkanı Kanlı, engelli bireylerin sorunlarına odaklandıklarını belirtti.

02.12.2024 17:20
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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kanlı, mesajında, özel birey her vatandaşın sorunlarını çözmeye, onlara daha fazla hizmet üretmeye odaklı bir anlayışı temsil ettiklerini belirtti.

Partisinin hassasiyet gerektiren sosyal dilime çok önem verdiğini ifade eden Kanlı, mesajında şunları kaydetti:

"Bunu sadece söylemde değil icraatlarımızda da somut olarak yansıtıyoruz. Bir taraftan siyaset kurumu olarak düşüncelerimizi ve projelerimizi kamuoyu ile paylaşırken aynı zamanda bağlı yerel yönetim birimlerimizi de teşvik ediyor, onları yönlendiriyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de talimatları ve bizzat katılımlarıyla partimizin genel merkezinde düzenlenen Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı'nda da ifade edildiği üzere felsefemiz, engelli bireylerimize rahat nefes aldıracak imkanları oluşturmaktır. Parolamız, lider ülke engelsiz Türkiye."

Kaynak: AA

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