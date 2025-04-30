MHP'den İYİ Parti'ye Sert Tepki - Son Dakika
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MHP'den İYİ Parti'ye Sert Tepki

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, İYİ Parti'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

30.04.2025 15:02
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Müsavat Dervişoğlu, yırtık İP'e düğüm atarak siyasi varlığını sürdürmek için çaresizce çırpınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tepki gösterdi.

"Müsavat Dervişoğlu, yırtık İP'e düğüm atarak siyasi varlığını sürdürmek için çaresizce çırpınmaktadır. Kontrolünü kaybettikçe, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Sayın Genel Başkanımıza saldırmayı alışkanlık haline getirmiştir." değerlendirmesinde bulunan Ataman, İYİ Parti'nin ortaya koyabildiği gerçekçi bir proje, tutarlı bir duruş ve ilkeye dayalı bir siyaset anlayışı olmadığını savundu.

"Aziz milletimizin gözünde itibarı tükenmiş, tabanı dağılmış ve hamasetten başka bir şey üretemeyen bu yapının, MHP'ye iftira atarak ayakta kalmaya çalışması elbette şaşırtıcı değildir." ifadelerini kullanan Ataman, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımızı ve Partimizi 'ihanetle' suçlamak ise, en hafif tabirle bir akıl tutulmasıdır. Menfaatleri uğruna neredeyse Kamışlı provokasyonunu alkışlayacak kıvama gelen Müsavat Efendi ihaneti, yabancı başkentlerde demokrasi dilenenlerin kuyruğuna bağlanmış ipte aramalıdır. Aziz milletimizin gönlünde kendisinin ve partisinin düştüğü kıymetsiz hal, her geçen gün daha da netleşmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin nerede durduğu bellidir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli; milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip, aklı devlet, istikameti millet olan bir liderdir. 'Terörsüz Türkiye' hedefi, sadece bir güvenlik politikası değil, Türk milletinin birliği, huzuru ve geleceği için atılmış kararlı ve stratejik bir adımdır. Bu hedefi idrak edemeyip, şahsi menfaatlerinin peşinde siyaset sahnesini meşgul edenleri aziz milletimiz tarihe gömecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP'den İYİ Parti'ye Sert Tepki - Son Dakika

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