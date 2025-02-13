MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Berat Kandili mesajı Açıklaması - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Berat Kandili mesajı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gazze'nin Filistin'den kopartılması halinde ne bölge ülkeleri ne de dünyanın tamamı dirlik ve istikrar bulamayacaktır.

13.02.2025 16:18
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Gazze'nin Filistin'den kopartılması halinde ne bölge ülkeleri ne de dünyanın tamamı dirlik ve istikrar bulamayacaktır. Gazze, Gazzelilerindir. Gazze toprağı emlak değildir, imara açılacak arsa değildir, nitekim şehit kanlarıyla sulanmış ve sahiplenilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında insanlığın kalıcı barış ve huzura hayli susadığını, hakikat ve hakkaniyet çağrılarının da şiddetlendiğini vurgulayan Devlet Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanlığın bilcümle pençesine düştüğü manevi buhranlar ve maddi buzlanmalar maalesef görüş açılarını daraltmakla kalmamış, heves ve heyecanları da darboğaza sürüklemiştir. İşin özünde hayat dediğimiz kısmen müşahhas kısmen mücerret nitelikli karmaşık döngü kapsamında felah ve ferah ümitleri bir türlü beklenen ve hak edilen seviyelere de sıçrayamamıştır. Dürüst ve samimi bir hissiyatla ihata edilmiş geniş çaplı bir vicdan muhasebesi yapılmadan daha iyi, daha insani bir dünyanın arayış adımları çöl kuraklığındaki serap gibi kaybolup gidecektir."

"Kudüs Paktı teklifi mutlaka değerlendirilmeli"

Zulüm ve zorbalığın at koşturduğuna vurgu yapan Bahçeli, "Yerkürenin dört bir köşesinde insanlık değerlerine, adalet ve hukuk ilkelerine ağır saldırı ve suikastların yapıldığı bugünkü alacakaranlık dönemin tek panzehri, tek şifası, yegane direniş hattı manevi toparlanma, birlik ve beraberlik hatlarını tahkim ve takviye etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlileri Gazze'den sürüp çıkarma dayatması karşısında sessiz ve suskun kalmanın, küresel emperyalizmin vesayetine rıza göstermek ve esaret zincirine gönüllü kafa uzatmak anlamına geldiğini belirten Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"Mazlumları toprağından koparmak, toprağı da üzerinde yaşayan hak sahiplerinden ayırmak bedeli ve vebali çok ağır bir suç ve skandaldır. Böylesi bir gözü dönmüş aymazlığın bölgesel ve küresel volkan ağzının patlayışına çanak tutma riski hem çok fazla hem de sonuçları itibarıyla dehşet atmosferini beslemesi kaçınılmazdır. Geldiğimiz bu aşamada 5 Ağustos 2024 tarihinde önerdiğim Kudüs Paktı teklifi mutlaka değerlendirilmeli, bölgesel huzur ve güvenlik kuşağının teessüs ve tecellisi süratle temin edilmelidir. Gazze'nin Filistin'den kopartılması halinde ne bölge ülkeleri ne de dünyanın tamamı dirlik ve istikrar bulamayacaktır. Gazze, Gazzelilerindir. Gazze toprağı emlak değildir, imara açılacak arsa değildir, nitekim şehit kanlarıyla sulanmış ve sahiplenilmiştir. İki devletli çözümden başka her yol ise uçurumdur. Harici ve dahili hiçbir mihrak bunun hilafına tarihin, coğrafyanın ve egemenliğin açık gerçeklerini güce ve zora dayalı olsa bile çiğneyemeyecektir."

"Hiçbir ülke yanlış hesap yapmamalı"

İslam ülkelerinin aslına, kendine, köküne dönmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Ürdün Kralı'nın aciz ve boyun eğmiş haline bakıp da bu teslimiyetin hakim olduğuna dair hiç kimse, hiçbir ülke yanlış hesap yapmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Mübarek gecenin Müslüman gönüllere daha çok hidayet nasip etmesini dileyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Günahlardan arına arına, dua ve ibadetlerin kudretine sığına sığına; akıl, fikir ve iman sıcaklığının lütfuyla aramızdaki soğuklukları gidermeli; haksızlığa ve emperyalist azgınlığa karşı kanımızla, canımızla duvar çekmeliyiz. Bu duygularla aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyor, Cenab-ı Allah'ın rahmetini, mağfiretini, ihsanını ve gufranını diliyorum. Beraatımıza ve beraberliğimize vesile olması temennilerimle berat gecemiz mübarek olsun diyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Berat Kandili mesajı Açıklaması - Son Dakika

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