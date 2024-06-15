MHP Kayseri İl Teşkilatında bayramlaşma programı düzenlendi.
İl başkanlığındaki programda MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve yönetim kurulu üyeleri partililerle bayramlaştı.
Demirezen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk İslam aleminin bayramını kutladığını söyledi.
Öte yandan, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları da MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bayramlaştı.
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