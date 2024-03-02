MHP'nin 14. Olağan Kurultayı Ankara'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MHP'nin 14. Olağan Kurultayı Ankara'da Gerçekleştirilecek

MHP\'nin 14. Olağan Kurultayı Ankara\'da Gerçekleştirilecek

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14. Olağan Kurultay'ı, 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kurultayda Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu seçilecek. Kurultayın slogan ve teması ise 'Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. Ülkeye sevda, ülküye yemin' ve 'Ülkümüz ömür boyu candan öte' olarak belirlendi.

02.03.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14. Olağan Kurultay'ı, 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kurultay kapsamında ilçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan parti, yerel seçimden 14 gün önce yapacağı kurultayda, Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu'nu seçecek.

Kurultayın ardından MYK içinden 15 üyenin yer aldığı Başkanlık Divanı oluşturulacak ve 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de seçilecek. Kurultayın slogan ve teması ise "Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. Ülkeye sevda, ülküye yemin" ve "Ülkümüz ömür boyu candan öte" olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'nin 14. Olağan Kurultayı Ankara'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:07 Canlı anlatım Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
16:27 Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı
15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin Genel Başkanı önce İstanbul’da, Mersin’de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi
15:25 Kızıldeniz’de Husiler’in vurduğu İngiliz gemisi sulara gömüldü Kızıldeniz'de Husiler'in vurduğu İngiliz gemisi sulara gömüldü
14:21 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “IMF ile görüşmek için ABD’den destek istendiği“ iddiasını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği" iddiasını yalanladı
18:46 Takımı bir ilki yaşadı Burak Yılmaz’a Rize’de soğuk duş Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş
17:17 Emre Belözoğlu’nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray’dan 6 gol yediler Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Üçüncüsü düzenlenen ’Başkente Değer Ödülleri’ sahiplerini buldu Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
15:46 Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi
15:43 İsrail, Lübnan’ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var İsrail, Lübnan'ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var
15:19 Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan’a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan'a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı
15:08 Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 19:07:15. #1.11#
SON DAKİKA: MHP'nin 14. Olağan Kurultayı Ankara'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement