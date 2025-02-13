Miçotakis'ten AB Fonları Görüşmesi

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun uyum ve reformdan sorumlu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Yunanistan'da bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Miçotakis bugün başbakanlıkta Fitto ile görüştü.

Görüşmede Yunanistan'ın AB fonlarını değerlendirmesine ilişkin meseleler ele alındı.

Öte yandan, AB Komisyonunun gelecek 7 yıllık AB bütçesi ve fonlarına ilişkin önerileri de görüşmede masaya yatırıldı.