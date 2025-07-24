Miçotakis, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı almasının engellenemeyeceğini söyledi Açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin, "Türkiye güçlü savunma sanayisi olan büyük bir ülke. Birileri Türkiye'ye savunma silahı satışını engelleyebileceğine inanıyorsa yanılıyordur. Asla böyle bir şey olmadı ve olmayacak." dedi.

Miçotakis, SKAI TV'ye verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.???????

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin imzalanan mutabakat zaptına işaret eden Miçotakis, şunları kaydetti:

"Türkiye güçlü savunma sanayisi olan büyük bir ülke. Birileri Türkiye'ye savunma silahı satışını engelleyebileceğine inanıyorsa yanılıyordur. Asla böyle bir şey olmadı ve olmayacak. Ancak yapılacak şey Avrupalı müttefiklerimize bu uçakların kullanımında ön koşullar olması yönünde hassasiyet kazandırmaktır."

Miçotakis, Avrupa Güvenlik Eylem Planı'na (SAFE) ilişkin de değerlendirmede bulunarak, Ege sorunlarını gerekçe göstererek Türkiye'nin SAFE programına girmesine müsaade etmeyeceklerini savundu.

Yunanistan'ın hafta başında, Güney Ege'de planladığını açıkladığı ve Türkiye'nin tepkisine neden olan deniz parklarına da değinen Miçotakis, bu parkların sadece çevre koruma amaçlı inisiyatifler olduğunu öne sürdü.

Öte yandan, Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan'ın müzakere ve iyi niyet çerçevesinde gerginlikleri aşabileceğini belirterek, gelecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini kaydetti.

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin ilk haberler çıktığında, Yunan basını Atina'nın bu durumdan rahatsız olduğunu yazmıştı.