Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan kesinti Almanya'da da aksaklıklara neden oldu - Son Dakika
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Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan kesinti Almanya'da da aksaklıklara neden oldu

CrowdStrike tarafından sağlanan siber güvenlik hizmeti kaynaklı küresel iletişim kesintisi, Almanya'da da sorunlara yol açtı. Berlin-Brandenburg ve Hamburg havalimanlarında uçuşlar askıya alındı, Berlin'deki havalimanında hiçbir uçak hareket etmiyor. Ayrıca, Hamburg Havalimanı'nda da hava yolu şirketlerinin bilgisayar sistemlerinde sorunlar yaşandığı için uçuşlar durduruldu. Schleswig-Holstein Üniversite Hastanesi'nde ise ameliyatlar iptal edildi. CrowdStrike, sorunu tespit ettiğini ve geçici bir çözüm geliştirdiğini duyurdu.

19.07.2024 12:59
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Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi Almanya'da da aksaklıklara neden oldu.

Berlin- Brandenburg ve Hamburg havalimanlarında uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

Berlin'deki havalimanında şu anda hiçbir uçak iniş ya da kalkış yapmıyor.

Berlin-Brandenburg Havalimanı'ndan (BER) yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle işlemlerde gecikmeler yaşanıyor. Uçuş operasyonları askıya alındı." ifadesi kullanıldı.

Yaz tatilinin başlamasından birkaç gün sonra Hamburg Havalimanı'nda da 4 hava yolu şirketinin bilgisayar sistemlerinde sorunlar yaşanması nedeniyle uçuşlar askıya alındı.

Ülkenin kuzeyindeki Schleswig-Holstein Üniversite Hastanesindeki ameliyatlar aksaklık nedeniyle iptal etti.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen aksaklıklar yaşanıyor.

CrowdStrike, sorunu tespit ettiklerini ve kullanıcılara yönelik "geçici" bir çözüm geliştirdiklerini duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan kesinti Almanya'da da aksaklıklara neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan kesinti Almanya'da da aksaklıklara neden oldu - Son Dakika
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