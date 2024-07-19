Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan sorun İtalya'da ulaşım sektörünü etkiliyor - Son Dakika
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Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan sorun İtalya'da ulaşım sektörünü etkiliyor

CrowdStrike tarafından kaynaklanan küresel yazılım sorunu, İtalya'da kara ve hava yolu başta olmak üzere ulaşım sektöründe aksaklıklara neden oluyor. Roma Fiumicino Havalimanı'nda uçuşlarda gecikmeler ve iptaller yaşanırken, ITA hava yolu firması da bazı gecikme ve iptallerin olduğunu bildirdi. Ayrıca Cenova limanında sistem arızası nedeniyle giriş-çıkışlar durduruldu ve uzun kuyruklar oluştu. Bu sorunun yanı sıra Milano Borsası'nda da geç açılış yaşandı.

19.07.2024 14:21
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Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel sorunun, İtalya'da kara ve hava yolu başta olmak üzere ulaşım sektörünü farklı boyutlarda etkilediği bildirildi.

Dünyada pek çok ülke ve işletmeyi etkileyen küresel yazılım sorununun yol açtığı bazı aksaklıklar, İtalya'da da görülüyor.

Roma Fiumicino Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada da "Roma havalimanlarının sistemleri etkilenmemiş olmasına rağmen, bilgi teknolojileri sistemlerinde yaşanan küresel bir sorun nedeniyle giden ve gelen uçuşlarda gecikmeler ve/veya iptaller meydana gelmektedir. Uçuşunuzun durumunu ilgili hava yolu şirketinden veya www.adr.it adresinden kontrol etmenizi öneririz." ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu firması ITA da küresel iletişim sıkıntısından yolcularının etkilenmemesi için çalışıldığını bununla beraber bu sorunun, bazı gecikme ve uçuş iptallerine yol açtığını bildirdi.

İtalyan basına yansıyan haberlerde, New York, Chicago, Detroit, Atlanta, Boston, Philadelphia, Alicante, Barselona, Londra, Manchester ve Edinburgh uçuşlarında 60 ile 90 dakika arasında değişen gecikmeler yaşandığı belirtildi. Ayrıca ITA'nın Roma Fiumicino Havalimanı'ndan yapılması gereken şu ana kadar 17 uçuşun iptal edildiği kaydedildi.

Diğer taraftan, Floransa ve Pisa havalimanlarını kullanacak yolcuların da uçuşlarını kontrol etmesi istenirken, Bologna'da ise uçağa biniş işlemlerinde bazı aksaklıklar yaşandığı ifade edildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki önemli limanlardan Cenova'da da tırların giriş yaptığı terminaldeki sistemdeki arızlar nedeniyle limana giriş-çıkışların durdurulduğu, tırların limana giden yollarda uzun kuyruklar oluşturduğu bildirildi.

Ülkede otoyollardan sorumlu Autostrade per l'Italia'nın (Aspi) da bilgi teknolojilerindeki sıkıntıyla başa çıkabilmek için ek personel görevlendirdiğini duyurduğu aktarıldı.

Milano Borsası'nda da endeksin geç açıldığı belirtildi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen aksaklıklar yaşanıyor.

CrowdStrike, sorunu tespit ettiklerini ve kullanıcılara yönelik "geçici" bir çözüm geliştirdiklerini duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan sorun İtalya'da ulaşım sektörünü etkiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan sorun İtalya'da ulaşım sektörünü etkiliyor - Son Dakika
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