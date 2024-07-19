Microsoft Siber Güvenlik Hizmeti Veren CrowdStrike'tan Kaynaklanan İletişim Kesintisi Dünya Genelinde Hava Trafiğini Etkiledi - Son Dakika
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Microsoft Siber Güvenlik Hizmeti Veren CrowdStrike'tan Kaynaklanan İletişim Kesintisi Dünya Genelinde Hava Trafiğini Etkiledi

Microsoft Siber Güvenlik Hizmeti Veren CrowdStrike\'tan Kaynaklanan İletişim Kesintisi Dünya Genelinde Hava Trafiğini Etkiledi

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle dünya genelinde hava trafiğinde büyük aksamalar yaşanıyor. ABD, Avrupa ve Asya'daki birçok havalimanı ve hava yolu şirketi, iletişim sorunu nedeniyle uçuşların etkilendiğini duyurdu. FAA, bu kesinti sonucu ülkenin önde gelen hava yolu şirketlerinin uçuşlarını durdurduğunu bildirdi. Ayrıca, Avrupa'daki havalimanları da etkilendi ve çeşitli aksaklıklar yaşandı. Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimde de aksaklık yaşandı, ancak sorunun hafifletici önlemler alınmasıyla iyileşme görüldü.

19.07.2024 12:37
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Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle dünya genelinde hava trafiğinde büyük aksamalar yaşanıyor.

CNN'in haberine göre, ABD başta olmak üzere Avrupa ve Asya'daki çok sayıda havalimanı ve hava yolu şirketi, söz konusu iletişim sorunu nedeniyle uçuşların etkilendiğini duyurdu.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük kesinti sonucu ülkenin önde gelen hava yolu şirketlerinin, iletişim sorunu nedeniyle uçuşlarını durdurduğunu bildirdi.

FAA, bu aksaklıktan "varış noktalarına bakılmaksızın hava yollarının tüm uçuşlarını etkilediği" bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda uçuşları etkilenen hava yolu şirketleri arasında Delta Airlines, United Airlines, American Airlines, Allegiant Air, IndiGo, Akasa Airlines, Ryanair's ve SpiceJet gibi çok sayıda büyük havacılık şirketinin de bulunduğu belirtiliyor.

Avrupa'daki havalimanları da etkilendi

CrowdStrike sistemlerindeki teknik aksaklık, ABD'nin yanı sıra Avrupa'daki havalimanlarını da etkiledi.

BBC'nin haberine göre, söz konusu sorunun ardından Amsterdam Schiphol Havalimanı uçuşlarında aksaklıklar yaşandı.

Schiphol Havalimanı'ndan bir sözcü, BBC'ye yaptığı açıklamada, kaç uçuşun etkilendiği henüz belli olmamakla birlikte "Kesinti Schiphol'den ve Schiphol'e uçan uçuşları etkiliyor." dedi.

İskoçya'daki Edinburgh Havalimanı'nda uçuş takip ekranları bu sabah çalışmazken ve ana terminal binasındaki yangın alarmının da aynı bilgisayar hatası yüzünden tetiklendiği belirtildi.

Almanya'daki Berlin Brandenburg Havalimanı yönetimi de yaptığı açıklamada, "teknik bir arıza nedeniyle" yolcu check-in işlemlerinde gecikmeler yaşanacağını kaydederken İspanya'daki tüm havalimanlarını yöneten devlete ait AENA ise havalimanlarının açık olduğu ancak "bilgisayar sistemindeki bir arızanın" gecikmelere neden olabileceği bilgisini paylaştı.

Fransız hava yolu şirketi Air France da bilgisayar sistemlerindeki kesinti nedeniyle bazı uçuşlarda aksamalar olacağını duyurdu.

Teknik aksaklık Asya'daki havalimanlarını da vurdu

Singapur Changi Havalimanı, küresel teknik arıza nedeniyle aksamalara karşı yolcuları uyardı.

Changi Havalimanı, Facebook sayfasındaki bir gönderide çok sayıda hava yolu şirketinin check-in sürecini manuel olarak yönettiğini duyurdu.

Bangkok Don Mueang Havalimanı'nda küresel kesintiden etkilenen havalimanları arasında belirtilirken CNA'nın haberine göre, çok sayıda yolcu Don Mueang Havalimanı'nda "çok kaotik" bir durumla karşı karşıya oldukları ve saatlerdir bagajlarına ulaşamadıklarını ifade etti.

Kesinti, dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'ı da etkilerken IndiGo, Akasa Airlines ve SpiceJet dahil olmak üzere birçok hava yolu şirketinin rezervasyon ve check-in hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle havalimanlarında manuel check-in ve biniş işlemleri yapılıyor.

Microsoft hizmetlerine erişimde aksaklık

Microsoft, söz konusu iletişim sorunun ardından yaptığı açıklamada, Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimde aksaklık yaşandığını ancak sorunu hafifletici önlemler alınmaya devam edilirken hizmetlere erişimde iyileşme görüldüğünü bildirdi.

Microsoft 365'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri için etki azaltma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Mevcut sorunun çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini kullanmaya çalışan tüm kullanıcıları etkiliyor olabileceği ifade edilen açıklamada, etkilenen uygulama ve hizmetler arasında Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview ve OneDrive'ın da bulunduğu bilgisi verildi.

Sorunun ana nedeni olarak Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden dolayı depolama ve bilgi işlem kaynakları arasında yaşanan kesintiye işaret edildi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası dünya çapında havalimanları dahil işletmeleri etkileyen aksaklıklar yaşanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Microsoft Siber Güvenlik Hizmeti Veren CrowdStrike'tan Kaynaklanan İletişim Kesintisi Dünya Genelinde Hava Trafiğini Etkiledi - Son Dakika

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