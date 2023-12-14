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Midyat'ta Estel Kent Meydanı Projesi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Midyat'ta Estel Kent Meydanı Projesi Toplantısı Yapıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde Estel Kent Meydanı Projesi ile ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıda proje hakkında bilgi verildi ve esnafın sorunları dinlendi. Proje kapsamında yaklaşık 100 iş yeri, cami, otel ve kapalı otopark yer alacak.

Midyat\'ta Estel Kent Meydanı Projesi Toplantısı Yapıldı
14.12.2023 - 15:13,  Güncelleme: 15:19
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Mardin'in Midyat ilçesinde Ortaçarşı Mahallesi Estel Kent Meydanı Projesi ile ilgili toplantı yapıldı.

Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Bedestenci de bir sunum yaptı.

Toplantıda daha sonra esnafın sorun ve talepleri dinlendi, proje hakkında bilgi verildi.

Toplantının ardından açıklama yapan Bedestenci, ilçede Estel Kent Meydanı yenileme çalışmalarına başlandığını söyledi.

Bunun, deprem açısından riskli, sağlıksız yapılaşma olan bir yeri meydan olarak yenileme projesi olduğunu ifade eden Bedestenci, şunları kaydetti:

"Bu alanı vatandaşlarımıza tekrar kazandırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Uygulama projeleri son aşamaya gelmiş durumda. Bunları bir an önce bitireceğiz. Bahar aylarında ihalesini gerçekleştirip, kazmayı vuracağız. En kısa sürede 1-1,5 yıl içerisinde onlara yeni yerlerini vererek ticaretlerini devam ettirmelerini sağlayacağız. Hem Midyat için hem iş yeri sahipleri için bir katma değer sağlanacak. Projemizde yaklaşık 100 iş yeri, cami, otel ve kapalı otopark var. Bu proje bu alanı turizm, ticaret ve ekonomik açıdan ihya edecek."

Toplantıya, Belediye Başkan yardımcıları, proje koordinatörleri ve iş yeri sahipleri katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Midyat'ta Estel Kent Meydanı Projesi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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