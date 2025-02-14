Midyat'ta Kar Temizleme Çalışmaları Sürüyor

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Mardin'in Midyat ilçesinde belediye ekipleri, yoğun kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kış şartlarına karşı tüm tedbirleri alan Midyat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokakları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, kar temizleme araçları ve iş makineleriyle stratejik noktalarda yoğunlaşarak ana yolların yanı sıra ara sokaklarda da temizlik çalışması yürütüyor.

Çalışmalarla özellikle hastane, okul ve kamu kurumlarına ulaşımın kesintisiz sağlanmasına önem veriliyor.