Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Kırsal Kayalıpınar Mahallesi'nde devrildi.
Kazada, motosikletteki M.A. (15) ve M.A. (14) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Midyat'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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