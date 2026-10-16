Mihraç Ural'ın yakalanması Banyas, Bayda ve Ras en-Nebi'de sevinçle karşılandı - Son Dakika
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Mihraç Ural'ın yakalanması Banyas, Bayda ve Ras en-Nebi'de sevinçle karşılandı

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Mihraç Ural\'ın yakalanması Banyas, Bayda ve Ras en-Nebi\'de sevinçle karşılandı
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Tartus'un Banyas ilçesi ile Bayda ve Ras en-Nebi köyleri sakinleri, terörist Mihraç Ural'ın yakalanmasının ardından sevinç gösterisi düzenledi. Gösteride Mihraç için idam sloganı atıldı; Ural, Reyhanlı'da 53 kişinin öldüğü 2013'teki bombalı saldırının sanığıydı.

Suriye'de terörist Mihraç Ural'ın katliam yaptığı Banyas ilçesi ile Bayda köyü ve Ras en-Nebi köyleri sakinleri, Ural'ın yakalanması dolayısıyla sevinç gösterisi düzenledi.

Suriye'nin sahil kesimindeki katliam mağdurları, terörist Ural'ın yakalanmasının ardından kutlama yapmak üzere toplandı.

Bir araya gelen yüzlerce mağdur, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği 2013'teki bombalı saldırının da sanığı terörist Ural'ın yakalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mağdurlar, "Mihraç için idam" ve "Suriye'de yaşasın özgürlük" sloganları attı.

Suriye'de 2013 yılında, Mihraç ???????Ural'ın elebaşı olduğu "Suriye Direnişi" isimli terörist yapılanma Tartus ilinin Banyas ilçesi ve Bayda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişiyi öldürmüştü.

Suriye Genel İstihbarat Teşkilatının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli olarak, terörist Ural'ı sınırdan kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına aldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mihraç Ural'ın yakalanması Banyas, Bayda ve Ras en-Nebi'de sevinçle karşılandı - Son Dakika
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