Mikati'den İsrail'e Ateşkes İhlali Uyarısı - Son Dakika
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Mikati'den İsrail'e Ateşkes İhlali Uyarısı

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in ateşkes ihlallerinin durdurulması için baskı yapılmasını istedi.

24.12.2024 21:16
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Ateşkesi İzleme Komitesi ile gerçekleştirdiği görüşmede, ihlallerini durdurması ve ateşkese bağlı kalması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Lübnan Başbakanı, İsrail ile yapılan ateşkesi denetleyen "Ateşkesi İzleme Komitesi" üyeleriyle Başbakanlık binasında bir araya geldi.

Toplantıya Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers, Fransız Tümgeneral Guillaume Ponchin, Lübnan ordusunda Güney Litani Sektörü Komutanı Tuğgeneral Edgar Lowndes ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro da katıldı.

Lübnan Başbakanı Mikati, görüşmede İsrail'in ateşkes ihlallerinin durdurulması ve Lübnan'ın güneyinde girdiği bölgelerden derhal çekilmesi talebinde bulundu.

Mikati, "Lübnan anlaşma şartlarına bağlı kalırken İsrail ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Bu kabul edilemez." dedi.

Lübnan'ın güneyine dün yaptığı ziyareti hatırlatan Mikati, yerinden edilenlerin yaşadıkları yerlere dönebilmesi için istikrarın artırılması gerektiğini söyledi.

Mikati, Ateşkesi Denetleme Komitesi'ne "İsrail'e başta işgal ettiği topraklardan çekilme ve ihlallerini durdurma olmak üzere ateşkes şartlarına bağlı kalması için baskı yapılması" çağrısında bulundu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in saldırılarında 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi öldü, 16 bin 661 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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