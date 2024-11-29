Mikati'den İsrail'e Ateşkes Uyarısı

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BEYRUT, 29 Kasım (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerine son vermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısı yaptı.

Lübnan kabinesinden yapılan açıklamaya göre Mikati perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili bu görüşmede ateşkesin çarşamba günü erken saatlerde yürürlüğe girmesinin ardından Lübnan'daki mevcut durumu ele aldı.

Mikati, "İsrail'in saldırılarının durdurulması ve bu bağlamda bir anlaşmaya ulaşılmasına" yönelik yardımlarından dolayı Macron'a minnettarlığını ifade etti.

Mikati, Lübnan ordusunun ülkenin güneyi, Bekaa ve Beyrut'un güney banliyölerindeki görevlerine başladığını ve güneydeki Litani bölgesindeki konuşlanmasını güçlendirmeyi planladığını kaydetti.

Mikati perşembe günü yaşanan ateşkes ihlallerinin, yaralanmalara ve önemli hasara yol açtığını ifade etti.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre ateşkesin ilk ihlali olan İsrail'in ülkenin güneydoğusundaki Merkeba köyündeki bir otomobile düzenlediği hava saldırısında 2 Lübnanlı yaralandı.

Lübnanlı askeri kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgiye göre İsrail'e ait bir insansız hava aracının Taybe köyünde toplanan insanlara düzenlediği bir diğer saldırıda da 4 kişi yaralandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri perşembe sabahı yaptığı açıklamada aynı gün erken saatlerde Lübnan'ın güneyinde bir insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini teyit etti. Açıklamada söz konusu saldırı, uyarı atışı olarak nitelendirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin açıklamasında bazıları araçlarla olmak üzere birçok "şüphelinin" Lübnan'ın güneyindeki alanlara girerek ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle herhangi bir can kaybına yol açmaksızın Merkebe bölgesindeki bir aracın bölgeden çıkmasını sağlamak amacıyla aracın yakınlarına uyarı atışı yapıldığı belirtildi.

İsrail güvenlik kabinesi salı gecesi Lübnan'la yapılan ateşkes anlaşmasını onaylayarak yaklaşık 14 aydır süren çatışmanın sonlandırılmasının önünü açmıştı.

Ateşkes anlaşmasına göre Lübnan ordusu önümüzdeki 60 gün içinde kendi topraklarının kontrolünü sağlarken İsrail'in kademeli olarak çekilmesiyle siviller evlerine dönebilecek.