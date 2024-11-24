Mikati: İsrail'in Saldırısı Ateşkesi Reddetti - Son Dakika
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Mikati: İsrail'in Saldırısı Ateşkesi Reddetti

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in orduya yönelik saldırısının ateşkese yapılan çabaları reddettiğini belirtti.

24.11.2024 19:46
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in Lübnan askerlerini hedef almasının ateşkese yönelik tüm çabaları reddettiği anlamına geldiğini ifade etti.

Mikati, İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde orduya ait bir mevziyi hedef aldığı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Lübnan Başbakanı açıklamasında, "İsrail'in bugün ülkenin güneyindeki bir ordu merkezini doğrudan hedef alması, ateşkese ulaşmak için süregelen tüm çabaları ve iletişimleri, ordunun güneydeki varlığının güçlendirilmesi ve Birleşmiş Milletlerin 1701 sayılı kararının uygulanmasını reddeden doğrudan kanlı bir mesajı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu doğrudan saldırının "Lübnan ordusunun ve sivillerin defalarca maruz kaldığı saldırılara eklenerek, ülkede yaşananlara sessiz kalan uluslararası toplumun resmini çizdiğini" belirten Mikati, şunları kaydetti:

"İsrail'in her türlü çözümü reddeden mesajları devam ediyor. Tıpkı eylül ayında Amerikan-Fransız ateşkes çağrısında olduğu gibi yine Lübnan kanıyla gündemde olan çözüme utanmazca ret cevabı veriyor."

Lübnan ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Kıleyle- Sur yolu üzerindeki El-Amiriye'de bulunan ordu mevzisini hedef almıştı.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre bir Lübnan askeri yaşamını yitirirken aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 18 asker yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırıdan "üzüntü duyduğunu ve Lübnan ordusuna karşı savaşmadığını" öne sürmüştü.

Söz konusu saldırıyla, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları sonucu ölen Lübnan askerlerinin sayısı 41'e çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mikati: İsrail'in Saldırısı Ateşkesi Reddetti - Son Dakika

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