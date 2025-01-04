Mikati ve Şara'dan Sınırda Çatışma Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mikati ve Şara'dan Sınırda Çatışma Görüşmesi

Lübnan Başbakanı Mikati, Suriye lideri Şara ile sınır çatışmalarını ve iki ülke ilişkilerini ele aldı.

04.01.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile Lübnan-Suriye sınırında yaşanan çatışmaları ele aldı.

Mikati'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı, Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri ve acil öneme sahip konuları değerlendirdi.

Görüşmede liderler, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırında Lübnan askerleri ile Suriye tarafından silahlı kişiler arasında çıkan çatışmaları da görüştü.

Suriye'deki yönetimin lideri Şara, Lübnan sınırında sükunetin yeniden sağlanması ve yaşananların tekrarlanmaması için ilgili birimlerinin "gereken her şeyi yaptığını" söyledi.

Şara, Suriye ve Lübnan arasında ortak konuların görüşülmesi ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Mikati'yi Suriye'ye davet etti.

Lübnan-Suriye sınırındaki çatışmalar

Lübnan ordusu, ülkenin doğusunda Baalbek kentine bağlı Suriye sınırındaki Maarabun beldesinde kaçak geçiş noktasının tespit edilmesinin ardından, Suriye tarafındaki silahlı kişilerle çatışmaların yaşandığını, bu çatışmalarda 5 Lübnan askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan basınında, çatışmaların Suriyeli kaçakçılarla Lübnan askerleri arasında çıktığı bildirilmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi de Lübnan ordusunun çatıştığı kişilerin Suriye yönetimiyle bağlantılı olmadığını açıklamıştı.

Mevlevi, Suriyelilerin Lübnan'a yasal yollardan girebildiğini ve hakkında uluslararası yakalama kararı olmayanların girişinde bir sorun yaşanmadığını aktarmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Suriye, Lübnan, Güncel, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mikati ve Şara'dan Sınırda Çatışma Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:06 Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane’de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan
22:48 FBI, ABD’deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
22:25 İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler
22:15 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
20:52 Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
09:19 Balıkesir’de yangın faciası 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti Balıkesir'de yangın faciası! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti
09:15 Serdar Ali Çelikler’in yıllar önce Ferdi Tayfur için söyledikleri yeniden gündemde Serdar Ali Çelikler'in yıllar önce Ferdi Tayfur için söyledikleri yeniden gündemde
09:12 Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
08:54 Fatih Terim ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
08:03 ABD’de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü 2 ölü, 18 yaralı ABD'de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü! 2 ölü, 18 yaralı
07:54 Şahin Kendirci’den takipçisinin yorumuna olay yanıt Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt
07:46 Icardi’den Wanda’yı çıldırtan karar Icardi'den Wanda'yı çıldırtan karar
07:28 Manchester United Altay Bayındır’ın biletini kesti Manchester United Altay Bayındır'ın biletini kesti
07:12 Husiler, İsrail’in kalbini bir kez daha vurdu Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 02:14:15. #1.13#
SON DAKİKA: Mikati ve Şara'dan Sınırda Çatışma Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.