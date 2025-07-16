Milano Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturması

İtalya'da mali polisin, Milano Belediyesi'nde kentsel dönüşüm ve şehir planlama işlerine yönelik yürütülen bir soruşturma çerçevesinde belediyede arama yaptığı ve 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının, Milano Belediyesi'nin şehir planlama dairesine ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında mali polis ekiplerinin, bugün belediye başta olmak üzere bazı noktalarda aramalar yaptığı belirtildi.

Haberlerde, hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüpheli 6 kişi arasında, Milano Belediye Yönetimi'nde kentsel dönüşüm sorumlusu Giancarlo Tancredi ile büyük projelerde yer alan Coima gayrimenkul emlak grubunun kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Manfredi Catella'nın bulunduğu, bu kişilerin ev ile iş yerlerinde aramalar yapıldığı kaydedildi.

Bu iki ismin dışında Milano'da "dikey orman" olarak da bilinen projeyi hayata geçiren ünlü mimar Stefano Boeri'nin de hakkında herhangi bir ihtiyati tedbir kararı olmadan soruşturma altında olduğu ifade edildi.

Soruşturmada, Milano'nun son 3 yıldır şehir planlama sistemini ve şehrin çehresini değiştiren büyük gayrimenkul projelerinin incelendiği aktarıldı.

Soruşturmanın temelinde, "Avrupa Bilgi ve Kültür Kütüphanesi (BEIC)" projesine ilişkin ihaleye fesat karıştırma ve gerçeğe aykırı beyanda bulunma ile "Bosconavigli" projesinde imar ihlali iddialarının yer aldığı ifade edildi.

Bu arada, İtalya'da iktidardaki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) ile muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) Milano Belediye Meclisi'ndeki temsilcilerinin, Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala'yı istifaya çağırdığı bildirildi.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı aynı zamanda aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, yaptığı yazılı açıklamada, Milano'daki yolsuzluk soruşturmasını "endişe ve şaşkınlık" ile karşıladığını belirterek, yargıyla ilgili konulara en kısa sürede açıklık getirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Salvini ayrıca "şehrin gelişimini uzun süredir yavaşlattığı gerekçesiyle belediye yönetiminin tutumundan da ciddi şekilde rahatsız olduğunu" kaydetti.