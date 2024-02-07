Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, OSB\'lerde okullaşmayı ve sektöre destek veren politikaları hayata geçirecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, OSB'ler içerisinde okullaşmayı ve sektör içerisinde çocukların nitelikli iş gücü olarak sektöre destek vermesini sağlayacak bir dizi yeni politikayı hayata geçireceklerini söyledi.
Şamlıoğlu, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti.
Valilik Şeref defterini imzalayan Şamlıoğlu, bir süre Yiğitbaşı'yla makamında görüştü.
Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Şamlıoğlu, Afyonkarahisar'da eğitim yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek, bakanlığın yeni politika düzenleme önerileriyle yaklaşımlarını paylaştıklarını kaydetti.
Sektör içi ve sektöre entegre tarzında yeni modeller hayata geçirmek istedikleri uygulamalarla, Afyonkarahisar'daki mesleki eğitimin daha etkili hale getirileceğini dile getiren Şamlıoğlu, "Afyonkarahisar, yüzde 43 öğrenci oranıyla mesleki eğitimde çok mesafe katetti. Özellikle son zamanlarda mesleki eğitimin büyümüş olması, eğitim niteliğinin hem sınavlarda hem de diğer sosyal faaliyetlerde etkili hale gelmiş olması bakanlık olarak bizleri memnun ediyor." diye konuştu.
"Yeni uygulamaları hayata geçirmek istiyoruz"
Şamlıoğlu, sanayi bölgeleri içerisinde bağımsız mesleki eğitim merkezlerinin açılmasını teşvik ettiklerini vurguladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yakın çalışmalar neticesinde, OSB'ler içerisinde okullaşmayı ve sektör içerisinde çocukların nitelikli iş gücü olarak sektöre destek vermesini sağlayacak bir dizi yeni politikayı hayata geçireceklerini bildiren Şamlıoğlu, şunları kaydetti:
"Bölge okulu modelimiz ve aynı zamanda sektör içi, sektöre entegre gibi farklı modellerimiz var. Bölge okulu modelimizle de örneğin Afyonkarahisar'daki OSB içerisinde veya çevrede uygun olan okul ile farklı illerde okuyan çocuklarımızın belki tecrübe paylaşımı noktasında bir araya geleceği yeni uygulamaları hayata geçirmek istiyoruz. Sektör içi ve sektöre entegre okul modellerimizle belirli yeterlilikleri yakalamış olan işletmelerimiz içerisinde okul açarak iş gücü açısından sanayicimize destek olacağız. Çocuklarımızın nitelikli eğitim ve istihdamı noktasında yeni uygulamaların hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemeleri yaptık. İnşallah birkaç hafta içerisinde de buna ilişkin mevzuat düzenlemelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız."
Vali Yiğitbaşı da Afyonkarahisar'ın mesleki eğitim noktasında önemli bir noktada olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade etti.
Şamlıoğlu, daha sonra Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) Mesleki Eğitim Sektör Toplantısı'na katıldı.
Program, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser'in konuşması ve sunumların ardından sona erdi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, OSB'lerde okullaşmayı ve sektöre destek veren politikaları hayata geçirecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?