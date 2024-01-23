Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu: Mesleki eğitimde büyük gayretlerle mücadele ediliyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, " 28 Şubat'ta bizi vuranlar, sadece İmam Hatip okulları üzerinden vurmadılar. 28 Şubat'ı tanzim edenler, bir şekilde Türkiye'de özellikle mesleki eğitimi de hedefi aldılar. O günden bugüne büyük gayretlerle mücadele ediliyor. Bir noktaya kadar getirdik, bundan sonra bütüncül bir anlamda kalkışı hep birlikte başaracağız." dedi.

Şamlıoğlu, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "Sektörel İş Birliği" toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimle ilgili özel bazı dönüşümleri merkeze almaya çalıştıklarını söyledi.

Mesleki eğitim konusunda ülkede ortak aklın bulunduğunu ancak velilerin çocuklarını mesleki eğitime yönlendirme noktasında ciddi tereddütler yaşadığını ifade eden Şamlıoğlu, "Mesleki eğitimin algısıyla ilgili bizim bakanlık olarak, illerde bir şekilde o algıyı düzenleyecek, tamir edecek önemli çalışmaları hayata geçirmemiz gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin kalkınmasını ve büyümesini hedefleyen Türkiye Yüzyılı için mesleki eğitimin büyük önem taşıdığını vurgulayan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim Milli Eğitim Bakanlığında ilk yapmaya çalıştığımız mevzulardan bir tanesi mesleki eğitimin algısını düzeltmek olacak. Bunun için topyekun birlikte gayret göstereceğiz. Sosyal medyaya, faklı platformlar kullanarak mesleki eğitimdeki emeği, gayreti ve çocuklarımızın emeğini aynı zamanda çocuklarımızın nitelikli eğitim süreçlerinin Türkiye'deki sanayicilerimizin, iş dünyamızın katma değerinin Türkiye'nin büyüyen gücüne nasıl katma değer haline dönüştüğünü toplum olarak başta bakanlık olarak bizler anlatmak durumundayız. İkinci en kritik meselemiz ise mesleki eğitim meselesiyle ilgili 81 vilayette çok sistematik çalışmalar yürütmek zorundayız. Önce bakanlık sonra illerimizde valilerimizin destekleriyle."

Sektörel Entegre Okul Modeli

Şamlıoğlu, yeni dönemde Sektörel Entegre Okul Modeli'ni hayata geçireceklerini açıklayarak, şöyle devam etti:

"Okullarımızın alanlarını Samsun'un iş dünyasının, ticaret erbabının, firmalarımızın, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu alanlarla ilişkilendirmek. Okullarımızı bir şekilde alan ve dallar bağlamında sektörle böyle bir entegre hale getirelim. Sadece 12. sınıflarda değil, 11. sınıftan itibaren çocuklarımızın işletmede eğitim ve öğretim ilişkisini iç içe aldıkları mekanizmayı inşa edelim. Bu, büyük imkan sağlayacak. İkinci ise çok kıymetli bir şeyi burada söylüyorum arkadaşlar inşallah bir hafta içinde yayınlarız yönergeyi. Arkadaşlar yeni bir okul modelini hayata geçiriyoruz. Sektör içi Okul Modeli... Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak gece gündüz okullar da yapsak o okulların laboratuvar ve atölye standartlarını sürekli yenilesek bir şekilde birkaç yıl sonra ne olabiliyor? O atölyeler ve laboratuvar standartları aşağıda kalabiliyor. Biz artık yeni dönemde belirli yeterlilikler çerçevesinde işletmelerimizi okul olarak göreceğiz. Özellikle sanayi bölgelerinin içerisindeki işletmelerimize diyeceğiz ki 'burası bizim okulumuz' oraya tabelamızı asacağız. O işletmenin içine sektördeki ilgili arkadaşlarla bir arada Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizde programı birlikte yazacağız. Öğretmenimiz orda olacak, öğrencilerimizi birlikte sektörle bir arada belirleyeceğiz. Sanayinin içindeki çocuklarımız ne yapmış olacaklar? Üretimin içinde olacaklar."

Söz konusu uygulamayla sanayicilerin de kalkınacağını, öğrencilerin de girişimci olacaklarını ve kendi iş yerlerini kurabileceklerini dile getiren Şamlıoğlu, "Teknolojiyi modelleyen değil, bulgulayan bir zihinle çalışacak bizim gençlerimiz. Bütün insanlığa daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu da öğretecek. Bunun ahlaki merkezi, mesleki eğitimdir. 28 Şubat'ta bizi vuranlar, sadece İmam Hatip okulları üzerinden vurmadılar. 28 Şubat'ı tanzim edenler, bir şekilde Türkiye'de özellikle mesleki eğitimi de hedefi aldılar. O günden bugüne büyük gayretlerle mücadele ediliyor. Bir noktaya kadar getirdik, bundan sonra bütüncül bir anlamda bir kalkışı hep birlikte başaracağız. Bu, mesleki eğitimle birlikte olacak ama burada sanayicimize, iş adamımıza, iş verenimize çok ciddi görevler düşüyor. Biz bu çocuklarımızı sizlerle buluştururken öğretmen arkadaşlarımızın büyük gayretleriyle, okul müdürlerimizin büyük gayretleriyle yetiştirdiğimiz ve size emanet ettiğimiz çocuklarımızın da hukukunu da hep arkasında olacağız. Sizler de bu çocuklarımızı destekleyin. O çocuklarımız burs yöntemiyle, nitelikli istihdamla." şeklinde konuştu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz'ün birer konuşma yaptığı "Sektörel İş Birliği" toplantısının sonunda katılımcılarla soru cevap yapıldı.